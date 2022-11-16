Багдад, 16 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Глава иранского спецподразделения «Кудс» в составе «Корпуса стражей Исламской революции» (КСИР) Измаил Каани посетил Ирак с незапланированным визитом. Об этом 16 ноября сообщает Shafaq.

Leader.ir Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Каани

По данным журналистов, в ходе визита Каани встретился с новым премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа аль-Судани и лидерами проиранских партий.

Отмечается, что Каани обратился к премьер-министру Ирака с просьбой не производить резких перестановок в составе правительства страны, чтобы избежать роста протестных настроений.

Также сообщается о том, что КСИР ведёт в Ираке вербовку боевиков для участия в подавлении акций протеста, которые проходят по всей территории Ирана.