Бали, Индонезия, , 11:00 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо передал титул председателя G20 премьер-министру Индии Нарендра Моди на закрытии саммита «Большой двадцатки» 16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

«Я хотел бы поздравить Индию, которая станет председателем в G20. Мандат на поддержание и реализацию глобального восстановления и инклюзивного роста далее находится в руках Его превосходительства премьер-министра Нарендра Моди», — заявил президент Индонезии на заключительном заседании G20 на Бали.

Индонезия готова поддержать председательство Индии в G20 в 2023 году.

«Я также прошу всех присутствующих здесь лидеров G20 поддержать председательство Индии в следующем году», — заявил Джоко Видодо.

Джокови также обратился ко всем министерствам, ведомствам и рабочим группам G20, которые помогли успешно реализовать саммит G20 на Бали.

«Прощаемся со всеми лидерами и приглашенными делегатами, счастливого пути. Настоящим я объявляю саммит G20 на Бали, Индонезия, закрытым», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите «Большой двадцатки» на Бали.

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