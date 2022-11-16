Ингушетия, 7 февраля, 2013, 13:53 — ИА Регнум. В текущем году Ингушетии на модернизацию системы образования будет выделено 282 млн 877 рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики 7 февраля, об этом на аппаратном совещании по вопросам реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования за 2012 год, а также задач на 2013 год сообщил министр образования и науки Ингушетии Руслан Кодзоев.

Кроме того, по его словам, на эти цели республика также получит софинансирование из средств республиканского бюджета в размере 14887 тыс. рублей.