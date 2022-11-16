Новосибирск, , 11:02 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств гибели новосибирской школьницы в бассейне. Об этом ИА REGNUM сообщили в центральном аппарате ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Напомним, что в бассейне одной из школ Новосибирска во время урока физкультуры под водой без сознания была обнаружена ученица второго класса. Ребёнок скончался в больнице.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о проводимом комплексе следственных действий по уголовному делу о гибели ребёнка», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту гибели новосибирской школьницы в бассейне возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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