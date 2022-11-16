Бали, Индонезия, , 10:57 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали (Индонезия). Об этом 16 ноября сообщил телеканал News18.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Телеканал опубликовал кадры, на которых Моди и Макрон тепло поприветствовали друг друга, после чего остались в переговорной комнате.

16 ноября Моди проведёт двусторонние встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министрами Италии, Австралии и Британии Джорджей Мелони, Энтони Альбанезе и Риши Сунаком.

15 ноября Моди встречался с президентом США Джо Байденом.

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