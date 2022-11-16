Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Около 11 млн тонн сельскохозяйственной продукции вывезено из портов на территории б. УССР в рамках «зернового» соглашения. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 16 ноября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы продолжаем усилия на этом направлении», — сказал Эрдоган.

Он обратил внимание, что доставлять продовольствие нужно в первую очередь нуждающимся странам. Продовольственный и энергетический кризис, который наблюдается в мире на фоне конфликта на территории б. УССР, «бьёт не по отдельным регионам, а всем странам».

По словам Эрдогана, «никаких проблем нет» с поддержанием контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган рассчитывает на продление зерновой сделки, срок которой истекает 19 ноября, ещё на год.

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