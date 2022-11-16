Калуга, , 10:54 — REGNUM 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне будет посвящен новый документальный фильм калужских кинематографистов «Малеево поле. Непокорённый рубеж» (таково рабочее название). Об этом 16 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM PR-директор продюсерского центра «Калугафильм» Александра Иванова.

Съёмки

Документальная картина расскажет о подвиге маленькой деревни Малеево в Калужской области, находившейся во время Великой Отечественной войны на стратегической линии фронта, о самоотверженности солдат Красной Армии, защищавших свою малую Родину. Битва за Малеево поле в 1941 году продолжалась полтора месяца, и в результате ожесточенных боёв удалось предотвратить наступление немецко-фашистских войск на Москву. Этот важный исторический военный эпизод практически не известен широкому кругу общественности.

В фильме примут участие поисковики, музейные сотрудники, военные эксперты, жители деревни Малеево. Съёмки пройдут в городах Калужской области — Кремёнки, Жукове, Тарусе и в Калуге.

Автор сценария и режиссёр будущего документального фильма — лауреат российских и международных кинофестивалей Ольга Лаптева. Она автор фильмов «Недельное. Первые километры войны» (2018 г.), «Люди — легенды: Василий Иванович Чапаев» (2019 г.), «Наследие Дашковой» (2020 г.), «Святыни Чувашского края: национальный костюм» (2020 г.), «Четыре стихии. Московские истории» (2022 г.) и ряда других.

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