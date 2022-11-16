Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Администрация Ростова-на-Дону выделила средства на подготовку к встрече Нового года вопреки запрету донского губернатора. Эта сумма составит около 8,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на портале госзакупок.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Так, управление наружной рекламы города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который смонтирует ряд светодиодных композиций. И одним из объектов станет стела «2023», которая явно будет свежеизготовленной. Остальные световые композиции, вероятнее всего, остались из прошлогодних запасов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Ростовской области Василий Голубев в октябре до копейки запретил траты на новые новогодние украшения, предложив создать новогоднее настроение прошлогодними гирляндами и световыми фигурами. Также на Дону на фоне проведения специальной военной операции отменены массовые торжества по случаю Нового года.

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