Ростов-на-Дону украсят к Новому году вопреки запрету губернатора
Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Администрация Ростова-на-Дону выделила средства на подготовку к встрече Нового года вопреки запрету донского губернатора. Эта сумма составит около 8,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на портале госзакупок.
Так, управление наружной рекламы города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который смонтирует ряд светодиодных композиций. И одним из объектов станет стела «2023», которая явно будет свежеизготовленной. Остальные световые композиции, вероятнее всего, остались из прошлогодних запасов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Ростовской области Василий Голубев в октябре до копейки запретил траты на новые новогодние украшения, предложив создать новогоднее настроение прошлогодними гирляндами и световыми фигурами. Также на Дону на фоне проведения специальной военной операции отменены массовые торжества по случаю Нового года.
Читайте также: Ростовский губернатор до копейки запретил траты на новогодние украшения