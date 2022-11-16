Париж, 16 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Сенат Франции в ходе заседания 15 ноября принял резолюцию в поддержку Армении и Нагорного Карабаха, а также осудил действия Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба французского законодательного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Правительство Азербайджана обязано принять меры по защите армянского населения, армянского религиозного и культурного наследия в соответствии с Конвенцией о запрещении всех видов дискриминации от 4 января 1969 года», — говорится в резолюции.

В документе предлагается ввести санкции против Азербайджана за «агрессию» в сентябре 2022 года на территорию Армении. Кроме того, сенаторы призвали правительство Франции открыть гуманитарный офис в Нагорном Карабахе, а также рассмотреть вопрос признания республики.

Для укрепления мира в Закавказье, авторы резолюции предложили разместить международные миротворческие силы на границе Армении и Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Францию за принятие резолюции. Он отметил, что вопрос признания независимости Нагорного Карабахе вынесли на обсуждение на международном уровне.