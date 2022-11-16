Киев, 16 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. На всей захваченной режимом Киева на территории б. УССР в данный момент объявлен режим воздушной тревоги. Это следует из данных за 16 ноября онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

Отмечается, что по состоянию на 11:48 мск режим воздушной тревоги был объявлен во всех захваченных киевским режимом областях на территории б. УССР, включая захваченные боевиками ВСУ части Запорожской и Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совфед одобрил закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции.