Москва, 16 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны. Об этом сегодня, 16 ноября, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter, комментируя падение ракеты на территорию Польши.

Government.ru Дмитрий Медведев

На пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда заявил, что продолжается расследование и установление принадлежности ракеты, которая 15 ноября упала на территории страны

В связи с инцидентом посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету, передавало Associated Press со ссылкой на чиновников США.

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