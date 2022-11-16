Москва, , 12:25 — REGNUM В регионах РФ закономерно сокращается спрос на микрокредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

«Во-первых, эта тенденция обусловлена изменением моделей потребительского поведения, — сказал Ковригин. — После февраля 2022 года большинство потребителей стали откладывать решение о покупке дорогих товаров, отказываться от заёмных средств при приобретении товаров. Конечно, микрокредиты — вряд ли подходящая для приобретения товаров форма кредитования из-за высоких процентов, но многие ею пользовались. Во-вторых, проценты в банках по кредитам во второй половине 2022 года стали более приемлемыми — из-за снижения ключевой ставки. И многие заемщики стали запрашивать кредиты в «традиционных» банковских учреждениях».

При этом он отметил, что сами банки при этом немного снизили критерии скоринга — определения платежеспособности клиента.

«В-третьих, экономика России хоть немного, но адаптировалась к текущей ситуации, и проблем на рынке труда стало меньше. Для заёмщиков стали менее актуальны деньги «до зарплаты», — констатировал Ковригин. — Целевое назначение микрокредитов в России не меняется существенно, хотя, конечно, их стали чуть реже рассматривать как источник дополнительных денег при покупке дорогого товара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков рассказал, что если раньше жители РФ использовали микрозаймы на любые цели, то теперь стали обращаться к ним только из-за неотложных потребностей.