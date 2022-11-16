Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Запланированная двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Великобритании Риши Сунака отменена. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

По информации СМИ, Си Цзиньпин и Сунак планировали провести встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии. Однако мероприятие было отменено «из-за проблем с расписанием».

Отметим, что ранее Риши Сунак назвал Китай главной угрозой экономической безопасности Великобритании.