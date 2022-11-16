Канберра, , 10:52 — REGNUM Бывший министр обороны Австралии и почетный государственный деятель от Лейбористской партии Ким Бизли предупредил США и их союзников о захвате Китаем редкоземельных минералов. Об этом со ссылкой на выступления Бизли сообщил телеканал Nine News.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на конференции по национальной безопасности в Канберре 16 ноября, экс-министр обороны сказал, что Запад рискует стать слишком зависимым от Китая в отношении редкоземельных элементов.

Бизли указал на 3400 единиц американского оружия, при производстве которых используются китайские редкоземельные минералы, и предупредил, что Пекин уже дал понять, что может перекрыть поток.

«Китайцы уже внесли в закон в 2019 и 2020 годах запрет на продажу редкоземельных элементов какой-либо компании, производящей оружие для потенциального врага», — напомнил Бизли.

Редкоземельные элементы включают 17 минералов с магнитными и проводящими свойствами, которые помогают питать большинство электронных устройств, напоминают журналисты. Такие минералы жизненно важны для военных систем вооружения, включая лазеры, радары, гидролокаторы, системы ночного видения, системы наведения ракет, реактивные двигатели и сплавы для производства бронетехники.

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