Новосибирск, , 10:51 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело после смерти девочки, которая утонула в школьном бассейне. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Бассейн Дарья Драй © ИА REGNUM

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что накануне днём во время урока физкультуры в бассейне одной из школ Новосибирска под водой без сознания была обнаружена второклассница. Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Спасти её врачам не удалось.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование продолжается.