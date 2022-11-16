Новосибирск, 16 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено уголовное дело после смерти девочки, которая утонула в школьном бассейне. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что накануне днём во время урока физкультуры в бассейне одной из школ Новосибирска под водой без сознания была обнаружена второклассница. Ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Спасти её врачам не удалось.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование продолжается.