Париж, 16 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. По меньшей мере 44 из 234 выживших с гуманитарного корабля Ocean Viking Франция депортирует, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, заявления о предоставлении убежища 44 мигрантам были отклонены. Беженцы будут депортированы в страну происхождения, как только позволит состояние здоровья.

С момента высадки мигрантов в военном порту на юге Франции пассажиров гуманитарного судна перевели в центр на полуострове Жьен, превращенный в закрытую международную «зону ожидания».

Жеральд Дарманен, однако, не уточнил национальности соответствующих лиц. Из 234 выживших 44 были признаны несовершеннолетними, «60 человек могут подать заявление на получение убежища, в том числе сирийцы, суданцы, эритрейцы.

Напомним, две трети выживших с гуманитарного судна Ocean Viking должны быть переселены в одиннадцать европейских стран.