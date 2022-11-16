Канберра, , 10:51 — REGNUM 16 ноября городской совет Сиднея опроверг заявления о том, что местные власти якобы «запретили» демонстрацию в своих зданиях Рождественского вертепа, настаивая на том, что традиция будет продолжаться. Однако, как пишет телеканал Nine News, демонстрация сцены рождения Иисуса будет установлена в другом месте.

Рожденственский вертеп Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ранее в австралийской прессе появлялись сообщения, что совет запретил в этом году размещать Рождественский вертеп в фойе своих палат на севере Сиднея.

Австралийские СМИ также утверждали, что даже сцена благословения новорожденного Иисуса была запрещена к инсталляции.

Городские власти объяснили, что они установят библейские сцены, но сделают это не в административных зданиях, а в других местах.