Варшава, 16 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Поскольку упавшая на территории Польши ракета очевидно была выпущена ВСУ, странам НАТО вместо прямых обвинений России в конкретном инциденте придется ограничиться громкими заявлениями «в целом», написал 16 ноября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

Mil.ru ЗРК С-300

Ранее польские СМИ сообщили, что 15 ноября на территории страны «упала ракета», заявлялось о двух погибших. Власти Польши созвали заседание комитета по безопасности и проинформировали об инциденте партнеров по НАТО. Опубликованные фотографии, однако, показали, что указанная ракета была выпущена киевскими С-300.

«5-й статьи устава НАТО не случилось. Понимая, что получается шапито, Варшава решила отделаться хотя бы статьей № 4 (консультации с членами). Дальше, очевидно, следует ожидать ритуальных заклятий, переключающих внимание с конкретного происшествия и его конкретных виновников на ситуацию в целом и перевод стрелок на Россию. Парад лжи и лицемерия «полумирового сообщества» только начинается», — отметил военкор.