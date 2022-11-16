Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Правительства США и Великобритании решительно поддерживают киевский режим. Об этом было заявлено в ходе встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Риши Сунака, которая состоялась 16 ноября на полях саммита G20 в Индонезии, сообщили в пресс-службе Белого дома .

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В заявлении администрации американского лидера по итогам встречи отмечено, что главы государств помимо ситуации на территории б. УССР обсудили взрыв в Польше и вызовы со стороны Китая.

«Лидеры обсудили […] ракетные удары России по [территории б. УССР] и подчеркнули, что их правительства решительно поддерживают [Киев], ― говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. ― Они также обсудили взрыв, который произошёл в восточной части Польши, и выразили полную поддержку проводимому в Польше расследованию».

Кроме того, президент США и британский премьер-министр «скоординировали свои действия по целому ряду глобальных вопросов, включая вызовы, создаваемые Китаем». Также стороны отметили «необходимость активизировать усилия по преодолению климатического кризиса, а также важность обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоресурсов».

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Как сообщало ИА REGNUM, тема противостояния вызовом со стороны Китая также была затронула американским президентом Джо Байден и британский премьер-министр Риши Сунаком в ходе телефонного разговор, состоявшегося 25 октября. Стороны отметили важность совместной работы США и Великобритании важна в нынешних условиях.

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