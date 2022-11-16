Вашингтон, 16 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Правительства США и Великобритании решительно поддерживают киевский режим. Об этом было заявлено в ходе встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Риши Сунака, которая состоялась 16 ноября на полях саммита G20 в Индонезии, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Читайте также: Сунак планирует встретиться с Байденом на саммите G20

Marineband.usmc.mil Белый дом

В заявлении администрации американского лидера по итогам встречи отмечено, что главы государств, помимо ситуации на территории б. УССР, обсудили взрыв в Польше и вызовы со стороны Китая.

«Лидеры обсудили […] ракетные удары России по [территории б. УССР] и подчеркнули, что их правительства решительно поддерживают [Киев], ― говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. ― Они также обсудили взрыв, который произошёл в восточной части Польши, и выразили полную поддержку проводимому в Польше расследованию».

Кроме того, президент США и британский премьер-министр «скоординировали свои действия по целому ряду глобальных вопросов, включая вызовы, создаваемые Китаем». Также стороны отметили «необходимость активизировать усилия по преодолению климатического кризиса, а также важность обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоресурсов».

Ранее по теме: Сунак и Байден подчеркнули ведущую роль их стран в поддержке Киева

Как сообщало ИА REGNUM, тема противостояния вызовам со стороны Китая также была затронула американским президентом Джо Байденом и британским премьер-министром Риши Сунаком в ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 октября. Стороны отметили важность совместной работы США и Великобритании в нынешних условиях.