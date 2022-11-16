Афины , , 10:46 — REGNUM Временный запрет на вывоз с территории Греции продукции лесозаготовки вводят греческие власти. Об этом 16 ноября сообщает местный портал «Нафтемпорики».

Дрова Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Уточняется, что запрет на вывоз из Греции обработанной или необработанной продукции лесозаготовки вводится и для государств — членов Евросоюза, и для третьих стран с 15 ноября 2023 года по 1 марта 2023 года из-за высоких рыночных цен на такую продукцию, а также повышенного риска незаконных вырубок грядущей зимой.

При этом ранее в Греции серьёзно подорожали цены на электроэнергию, газ, бензин и дизельное топливо, а также на твёрдое топливо, которое подорожало на 30-40%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой поспособствовать снижению цены на поставляемый из США сжиженный природный газ.