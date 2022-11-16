Афины , 16 ноября 2022, 10:46 — REGNUM Временный запрет на вывоз с территории Греции продукции лесозаготовки вводят греческие власти. Об этом 16 ноября сообщает местный портал «Нафтемпорики».
Уточняется, что запрет на вывоз из Греции обработанной или необработанной продукции лесозаготовки вводится и для государств — членов Евросоюза, и для третьих стран с 15 ноября 2023 года по 1 марта 2023 года из-за высоких рыночных цен на такую продукцию, а также повышенного риска незаконных вырубок грядущей зимой.
При этом ранее в Греции серьёзно подорожали цены на электроэнергию, газ, бензин и дизельное топливо, а также на твёрдое топливо, которое подорожало на 30-40%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой поспособствовать снижению цены на поставляемый из США сжиженный природный газ.