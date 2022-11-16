Канберра, , 10:49 — REGNUM Сербский спортсмен Новак Джокович получил разрешение на участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в следующем году (Australian Open), а его трехлетний запрет на въезд в страну должен быть отменен. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Новак Джокович Ausopen.com

У Джоковича аннулировали визу, и он был депортирован накануне турнира 2022 года после того, как приехал в Австралию без прививки от COVID-19. Поскольку мандат на вакцинацию больше не является препятствием для участия 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», адвокаты Джоковича смогли договориться с властями Австралии об отмене запрета на выдачу визы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября директор Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) Крейг Тайли заявил, что вопрос с выдачей австралийской визы 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу полностью зависит от правительства Австралии.

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