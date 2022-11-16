Москва, , 11:33 — REGNUM Демобилизация российского общества началась с идеологических «сдвижек» Никиты Хрущева. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Никита Хрущев Dutch National Archives

«Наша демобилизация и привидение нас в недееспособное состояние началось с Хрущева, который первый обменял неприкосновенность партийной номенклатуры на собственную власть. Дальше — первая сдвижка в идеологии, потому что про удовлетворение постоянно растущих потребностей начал говорить именно он», — сообщил Куликов.

«Могу утверждать точно, демобилизация нас началась при Хрущеве, а при товарище Брежневе она была полностью выполнена, потому что советское общество думало исключительно об удовлетворении потребностей, которые даже были записаны в программе КПСС и основных решениях XXII-го съезда. Это необходимо для того, чтобы обозначить глубину текущей проблематики», — подытожил эксперт.