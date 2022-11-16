Сургут, Югра, 16 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Югре по поручению руководителя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц города Сургута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Оblstroy.volgograd.ru Строительство дома

По версии следствия, должностными лицами, ответственными за жилищный и строительный надзор, в 2016–2018 годах введены в эксплуатацию два дома в ЖК «Новые ключи» по ул. Крылова 53/2 и 53/4 города Сургута. Впоследствии в ряде квартир выявлены дефекты, которые связаны с низким качеством каменных и бетонных работ. В результате жилые помещения признаны непригодными для проживания.

Следствие считает, что вышеуказанные дома необоснованно признаны соответствующими требованиям технических регламентов и проектной документации.

В отношении должностных лиц Сургута возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители проблемных домов, которые возводились по принципу долевого строительства, обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с жалобой на непригодные для проживания квартиры в новостройке. Сургутяне сообщили о бездействии властей в установлении лиц, виновных в нарушении их жилищных прав. Кроме того, до сих пор не проведена строительно-техническая экспертиза проблемных новостроек.