Севастополь, 16 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту аварии в Севастополе, в которой пострадали двое сотрудников полиции, затребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 16 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Уголовное дело по факту аварии возбуждено и расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 15 ноября на трассе в районе Севастополя. Грузовой тягач при резком торможении вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с патрульным автомобилем. Тяжёлые травмы получили двое полицейских, они госпитализированы.