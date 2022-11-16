Пекин, 16 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. На фоне инцидента в Польше сторонам конфликта необходимо соблюдать самообладание, считают в МИД Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Комментируя «ракетный удар» по Польше, внешнеполитическое ведомство Китая призвало стороны сохранять самообладание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инцидент в Польше и его последствия прокомментировал замглавы МИД России Дмитрий Медведев, рассказавший, что ведущий гибридную войну против России Запад приближается к реальной мировой войне.