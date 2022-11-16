Славянск, ДНР, 16 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Жители Славянска сообщают, что в город уже в течение четырех дней прибывают техника ВСУ и солдаты, сообщил 16 ноября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Славянск

«По разговорам солдат, их перебрасывают с херсонского направления», — отметил военкор.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск на херсонском направлении на левый берег Днепра. С этим предложением к нему обратился командующий группировкой СВО Сергей Суровикин. Он отметил сложности в снабжении войск на правом берегу Днепра в нынешней ситуации. Отвод войск был завершен 11 ноября.