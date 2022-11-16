Мадрид, 16 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Невероятная жизнь Лусио Уртубиа, наваррского каменщика, который в конце 1970-х годов обманул самый могущественный банк в США, будет показана в фильме «Человек действия». Об этом пишет агентство EFE.

Jade87 Netflix

Кинофильм с Хуаном Хосе Бальестой в роли главного героя выйдет на Netflix 30 ноября.

О личности этого анархиста, умершего в июле 2020 года в возрасте 89 лет, уже был снят документальный фильм «Лусио» (2007) режиссеров Айтора Арреги и Хосе Марии Гоэнаги, было написано несколько книг и комикс «El tesoro de Lucio» (Микель Сантос, 2018 г.), но художественный фильм до сих пор не был снят.

«Это история о Давиде против Голиафа или о том, как блоха может победить слона», — заявил режиссер Хавьер Руис Кальдера.

По его словам, история Уртубии показывает, что иногда «немыслимое может быть достигнуто».

Уртубия родился в наваррском городке Касканте в 1931 году и во время службы в армии занимался контрабандой. Когда Уртубию поймали за контрабандой, он дезертировал и бежал во Францию в 1954 году, где начал работать каменщиком — работу, которую он никогда не оставлял, — и в то же время вступил в контакт с политическими кругами.

В фильме отражено важное значение в его жизни встречи с антифранкистским партизаном Кико Сабате — его играет Мики Эспарбе, — которого он поселил в своем доме в Париже на долгие годы и который познакомил его с миром грабежей и краж для сбора средств на революционное дело.

Со временем Уртубия отошел от грабежей и стал специализироваться на подделках. В своих мемуарах он рассказывает, что даже встречался с Че Геварой, чтобы предложить план по уничтожению экономики США путем наполнения рынка фальшивыми долларами, но аргентинский партизан не воспринял его всерьез.

Но наибольшую известность испанец, осевший во Франции, получил в конце 1970-х годов, когда он выманил более 20 миллионов долларов у Citibank, подделав денежные чеки. Вырученные средства шли на финансирование различных партизанских движений в Латинской Америке и Европе.

«Он никогда не был жестоким. Он говорил, что ограбление банка — ничто по сравнению с основанием банка… Он раздавал деньги тем, кто в них нуждался», — сказал Руис Кальдера.

Ни Уртубия, ни его родственники не были вовлечены в проект, но они знали о его существовании и дали свое согласие на съёмки, отметил режиссёр: «Он никогда не прекращал читать лекции, и я думаю, ему было бы приятно узнать, что его жизнь и работа будут транслироваться в 190 странах».