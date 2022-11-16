Канберра, 16 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Ночью 16 ноября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз провел свою первую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры рассмотрели целый ряд вопросов. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Альбаниз и Си встретились в кулуарах саммита G20 на Бали, что стало важным шагом на пути к восстановлению отношений между странами. Альбаниз впоследствии сказал журналистам, что лидеры договорились о продолжении диалога.

«Конечно, уже были встречи между нашими министрами иностранных дел и нашими министрами обороны», — заявил премьер-министр Австралии.

Альбаниз отметил, что это была «позитивная дискуссия», в ходе которой он изложил позицию своей страны по целому ряду вопросов.

Короткая встреча лидеров длилась 32 минуты.