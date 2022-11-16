Лондон, 16 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных с 1981 года 11,1%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Британии.

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Отмечается, что за октябрь потребительские цены в стране выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.

Опрошенные аналитики ожидали годовую инфляцию в Британии на уровне 10,7%, месячную — в 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшие супермаркеты Великобритании задумались о том, как бороться с дефицитом яиц, возникшем в стране в результате очередной вспышки птичьего гриппа и гибели миллионов кур во время летней жары.

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