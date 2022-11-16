Георгиевск, Ставропольский край, , 11:24 — REGNUM В Георгиевском округе Ставропольского края проверяют информацию о минировании школ и детских садов. Из-за угрозы, поступившей утром 16 ноября от неизвестных лиц, местные власти приняли решение о закрытии образовательных учреждений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня утром поступили сообщения о минировании нескольких школ и детских садов округа. <…> Учитывая нынешнюю обстановку, и в связи с тем, что данная ситуация касается вопроса безопасности детей, было принято решение сегодня на один день закрыть ряд детских садов и перевести школы на удаленку»,— написал в своем телеграм-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

В настоящее время, по его словам, проводится оперативное обследование зданий детских образовательных организаций. О результатах проверки он обещал проинформировать жителей Георгиевского округа сразу же.

Напомним, после сообщения о минировании ряда зданий в городе Кисловодске правоохранительные органы в течении двух дней — 7 и 8 ноября — проводили проверку. Информация о заложенных бомбах не подтвердилась.