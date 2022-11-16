Кемерово, 16 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области поменяли названия агломераций. Это следует из постановлений, подписанных губернатор Сергеем Цивилёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Согласно документам, «Кемеровская» агломерация стала «Северо-Кузбасской», а «Новокузнецкая» — «Южно-Кузбасской».

Кроме того, из состава координационного совета по развитию Северо-Кузбасской агломерации исключён покинувший пост зампреда правительства Сергей Ващенко и перешедший с должности мэра Кемерова на пост председателя правительства Кузбасса Илья Середюк. В качестве председателя совета (по согласованию) теперь выступит новый глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Из состава координационного совета Южно-Кузбасской агломерации исключён глава Краснобродского городского округа Раис Гильфанов (Краснобродский округ ранее вошёл в состав Прокопьевского муниципального округа).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 апреля 2022 года парламент Кемеровской области принял постановления «О создании Кемеровской агломерации» и «О создании Новокузнецкой агломерации».

Читайте также: В Кузбассе утвердили состав двух агломераций

Отметим, что кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Виктор Зеленцов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отмечал, что сейчас в большинстве сибирских регионов происходит стагнация количественного роста и отсутствие (за редким исключением) качественных изменений в развитии городских агломераций. По его мнению, создание в Кузбассе двух агломераций является возможным решением данной проблемы.

Читайте также: Эксперт рассказал, зачем России городские агломерации в Сибири