Канберра, 16 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Средняя заработная плата жителей Австралии выросла на 3,1% за последние 12 месяцев, что значительно ниже уровня инфляции за тот же период. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная зарплата

Свежие данные Австралийского статистического бюро показали, что индекс цен на заработную плату вырос на 1% в третьем квартале 2022 года и на 3,1% в годовом исчислении.

Данные в значительной степени превзошли рыночные ожидания, но выявили разрыв в 4,2% между заработной платой и инфляцией, которая в настоящее время составляет 7,3% в годовом исчислении.

Журналисты напоминают о понятии «реальная заработная плата», которое обычно определяется как покупательная способность человека по отношению к его затратам. В базовом долларовом выражении человек может зарабатывать больше, но любое увеличение его дохода сводится на нет ростом цен на товары и услуги.