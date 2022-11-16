Киев, 16 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Серия ракетных ударов, которая была произведена 16 ноября, стала крупнейшей для энергетики на территории б. УССР, и от неё пострадали все захваченные режимом Киева регионы. Об этом 16 ноября сообщает энергетическая компания «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«16 ноября была самая крупная атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы [на территории б. УССР]. Наиболее сложная ситуация на западе [территории б. УССР], а также в центральном и северо-восточных регионах», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для стабилизации энергосистемы компания применила аварийные графики отключений, которые позволили предотвратить полное обесточивание на захваченной Киевом территории б. УССР.

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