Москва, , 10:37 — REGNUM Председатель правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений, направленных на увеличение численности населения Дальнего Востока. Так, для повышения доступности медицинской помощи жителям труднодоступных районов с 2023 года не менее чем в два раза будет увеличено финансирование развития санитарной авиации, сообщается на сайте правительства РФ.

Владивосток Sanstroitel.ru

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Также для повышения численности населения в регионе на Дальнем Востоке планируется построить 10 тыс. арендных квартир для молодых специалистов и студентов. Данное жильё будут сдавать по ценам существенно ниже рыночных. Мишустин поручил проработать этот вопрос Минстрою и Минвостокразвития до 1 марта 2023 года.

Также председатель правительства поручил до 31 декабря 2022 года представить предложения по режиму создания города-спутника Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин поручил с 1 января 2023 года в Приморском крае увеличить размер выплат семьям для гашения ипотеки. Вопрос проработают до 31 декабря 2022 года Минтруд, Минфин и правительство Приморья.