Москва, 16 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Новый массовый обстрел важных точек энергоструктуры б. УССР вызван самодеятельностью руководителей киевского режима в ведении переговоров с РФ, уверен экономист Александр Воронков. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил, сегодня, 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика б. УССР

«Зеленский? Залужный? Ярмак? Кто у них там принимает на самом деле решения? Они, видимо, решили как-то всё по-другому. То есть, возможно, были одни договорённости по блокировке одних территорий для того, чтобы смогла совершиться «зерновая сделка», а вооружённые силы б. УССР решили действовать несколько по-другому, появилась какая-то самодеятельность в этом плане», — отметил экономист.

После этого, по его словам, обстрелы энергоструктуры б. УССР стали ответом Российской Федерации именно на эту самодеятельность. «То есть это именно намёк на то, что не надо проявлять самодеятельность, когда другие стороны решают вопрос», — заключил Воронков.