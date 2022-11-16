Воронеж, , 10:36 — REGNUM Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате автоаварии с участием трактора в Острогожском районе Воронежской области вечером 15 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 18:25 на 17 км автодороги «Острогожск — Лесное — Уколово». Предварительно установлено, что 42-летняя жительница Белгородской области, управляя автомобилем «Лада 210 540», не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди трактора «МТЗ-82.157», который буксировал самодельную телегу, и столкнулась с ней. При этому второго транспортного средства были неисправны внешние световые приборы.

В результате аварии травмы получили водитель и четверо её пассажиров — мальчики 4 и 11 лет, 37-летняя и 41-летний жители Белгородской области. Они госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Добавим, всего за сутки 15 ноября в Воронежской области зарегистрировано 106 ДТП.