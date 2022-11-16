Санкт-Петербург, 16 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга провела масштабный рейд по общежитиям и предприятиям и доставила в отделы более 870 мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые не смогли предоставить документы, подтверждающие легальность их пребывания и работы в РФ.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Задержание нелегального мигранта в Петербурге

Как сообщили 16 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели в Калининском и Фрунзенском районах города. Основное внимание правоохранительных органов было уделено местам компактного проживания иностранных граждан, а также промышленным и торговым площадкам, привлекающим иностранную рабочую силу.

«В общей сложности полицейские проверили 877 граждан стран ближнего зарубежья. Все они для разбирательства были доставлены в территориальные отделы полиции», — рассказали в ведомстве, добавив, что 58 задержанных иностранцев находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела.

В Главке МВД отметили, что по результатам административного расследования мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения законодательства, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы России с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Напомним, что по итогам 2021 года число официальных трудовых мигрантов в Петербурге выросло на 24% и достигло 320,5 тыс. В основном мигранты заняты в обрабатывающих производствах, логистике, строительстве, торговле, ЖКХ. Большую часть потока составляют работники из стран с безвизовым порядком въезда. Судебные приставы Петербурга с начала 2022 года выдворили за пределы России 1932 нелегальных мигранта.