Тбилиси, 16 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели в ходе визита в Тбилиси ни разу не упомянул бывшего грузинского президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 15 ноября заявил журналистам председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Даже Страсбургский суд прямо осудил Михаила Саакашвили. Они уже не говорят об этом больше, они понимают, что у них больше нет аргументов в защиту его невиновности», — сказал Папуашвили.

По мнению спикера парламента, никто не сомневается, что Саакашвили совершил преступления, поэтому его нахождение в заключении не может быть препятствием для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС.

Напомним, в октябре Европарламент принял резолюцию, в которой властям Грузии предписали освободить из-под стражи бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, пересмотреть приговор основателю оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамии, а также устранить «чрезмерное влияние» основателя правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена Грузии Бидзины Иванишвили.