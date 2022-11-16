Москва, , 10:35 — REGNUM Российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом 16 ноября сообщил сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров Council. gov.ru

Сенатор обратил внимание на то, что в ноябре состоится очередная сессия ПА ОБСЕ. Вместе с тем, по его словам, в Польше, страны, которая с началом 2023 года приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), объявили о том, что нет возможности выдать визы членам российской делегации.

В июне 2022 года сенатор Джабаров сообщил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии.

В то же время ракета попала в зернохранилище в польском населенном пункте недалеко от границы с территорией б. УССР.