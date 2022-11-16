София, 16 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Представители комитетов по обороне и внешней политике Народного собрания (парламента) Болгарии соберутся на совещание относительно ситуации в Польше после падения на польскую территорию неизвестных ракет. Об этом 16 ноября передает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Согласно официальной информации, в ходе консультаций будут обсуждаться вопросы оказания Варшаве «посильной помощи» в расследовании обстоятельств вчерашнего инцидента. Итоги совещания будут обнародованы на экстренном заседании болгарского высшего законодательного органа во второй половине дня.

Напомним, 15 ноября две ракеты неизвестного происхождения попали в зернохранилище у города Пшеводув на востоке Польши, находящийся в непосредственной близости от границы с б. УССР.