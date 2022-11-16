Москва, , 10:33 — REGNUM Запад, ведущий гибридную войну против России, приближается к реальной мировой войне. Об этом 16 ноября сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Twitter.

Дмитрий Медведев Официальное интернет-представительство президента России

«История с [киевским] «ракетным ударом» по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала мировой войны», — написал замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Нидерландов Марк Рютте настаивает на ответственности России за инцидент в Польше, несмотря на данные, что ракету выпустили с территории б. УССР.