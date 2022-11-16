Южноуральск, Челябинская область, , 10:33 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области проводится проверка по факту обморожения мальчика, которому на вид от четырёх до пяти лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

Поводом стали публикации в местных СМИ. Как пишет Накануне. Ru, вечером 15 ноября некий пьяный гражданин привёл ребёнка в отделение банка и там оставил. При этом обуви на мальчике не было.

Медики диагностировали у мальчика обморожение. Ему уже оказали помощь. А следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле у главы областного управления СКР Петра Решетникова.