Южноуральск, Челябинская область, 16 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области проводится проверка по факту обморожения мальчика, которому на вид от четырёх до пяти лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Поводом стали публикации в местных СМИ. Как пишет Накануне. Ru, вечером 15 ноября некий пьяный гражданин привёл ребёнка в отделение банка и там оставил. При этом обуви на мальчике не было.

Медики диагностировали у мальчика обморожение. Ему уже оказали помощь. А следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле у главы областного управления СКР Петра Решетникова.