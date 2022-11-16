Москва, 16 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Стабилизации на российском рынке аренды жилья можно ожидать не ранее второй половины 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Цены снижаются одновременно из-за изменения спроса и предложения, — констатировала она. — С одной стороны, спрос на аренду жилой недвижимости во всех ценовых сегментах в крупных городах снижается, растет и предложение аренды: возможность передачи недвижимости в доверительное управление могла увеличить долю качественного жилья. Предложение увеличивается за счет «вброса» на рынок ранее приобретенного гражданами инвестиционного жилья. По оценке ДОМ. РФ, в 2023 году будет сдано в эксплуатацию 35,4 тыс. квадратных метров, что почти на 30% больше, чем планируется в 2022 году».

Такая диспропорция, как пояснила Лебединская, при высоком значении эластичности по доходам, несомненно, снизит цены.

«Скорее всего, цены еще немного просядут, на 10-12%. А стабилизации можно ожидать не ранее второй половины 2023 года», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о стабилизации российского рынка аренды жилья в ближайшее время.