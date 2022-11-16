Москва, , 10:29 — REGNUM Принятая резолюция Генеральная Ассамблея ООН о репарациях б. УССР со стороны России ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом сегодня, 16 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заседание Генассамблеи ООН (с) UN Photo. Loey Felipe

«Генассамблея ООН не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов и не имеет прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону», — пояснила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, все эти меры является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция о том, что Россия должна платить «репарации» Киеву, принята на сессии ГА ООН 14 ноября. За этот документ проголосовали 94 страны. Против инициативы были 14 стран, воздержались — 73.

Читайте подробнее: ГА ООН приняла резолюцию о «репарациях» Киеву