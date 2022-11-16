Захарова: резолюция о «репарациях» Киеву ничтожна с правовой точки зрения
Москва, 16 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Принятая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о репарациях б. УССР со стороны России ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом сегодня, 16 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Генассамблея ООН не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов и не имеет прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону», — пояснила Захарова.
По словам представителя МИД РФ, все эти меры является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на территории б. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, резолюция о том, что Россия должна платить «репарации» Киеву, принята на сессии ГА ООН 14 ноября. За этот документ проголосовали 94 страны. Против инициативы были 14 стран, воздержались — 73.
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