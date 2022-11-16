Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным транспортировку удобрений и аммиака из России. Об этом турецкий лидер заявил 16 ноября в ходе пресс-конференции на Бали, где проходил саммит G20.

Infobrics.org Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Эрдоган отметил, что объём вывезенного из портов на территории б. УССР зерна уже превысил 10 миллионов тонн, при этом он указал на важность поставок удобрений и аммиака.

«В этом отношении ведётся работа. Как только вернусь, мы переговорим с уважаемым Путиным, обсудим транспортировку российского удобрения и аммиака», ― цитирует ТАСС турецкого лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский напомнил, что в настоящее время Россия является крупнейшим в мире экспортёром удобрений — 15,1% от общего объема экспорта удобрений.

При этом, по его словам, импорт удобрений представляет собой одну из самых уязвимых сторон экономики как для стран Европы, так и для Африки. Так, например, все 27 стран — членов Европейского союза зависят от экспорта Россией удобрений на 30%.