Эрдоган планирует переговоры с Путиным по поставкам удобрений
Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным транспортировку удобрений и аммиака из России. Об этом турецкий лидер заявил 16 ноября в ходе пресс-конференции на Бали, где проходил саммит G20.
Эрдоган отметил, что объём вывезенного из портов на территории б. УССР зерна уже превысил 10 миллионов тонн, при этом он указал на важность поставок удобрений и аммиака.
«В этом отношении ведётся работа. Как только вернусь, мы переговорим с уважаемым Путиным, обсудим транспортировку российского удобрения и аммиака», ― цитирует ТАСС турецкого лидера.
Как сообщало ИА REGNUM, профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский напомнил, что в настоящее время Россия является крупнейшим в мире экспортёром удобрений — 15,1% от общего объема экспорта удобрений.
При этом, по его словам, импорт удобрений представляет собой одну из самых уязвимых сторон экономики как для стран Европы, так и для Африки. Так, например, все 27 стран — членов Европейского союза зависят от экспорта Россией удобрений на 30%.