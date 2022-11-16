Чита, 16 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по указу президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградил старшего лейтенанта Исропила Дзангиева орденом Мужества.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Александр Осипов отметил, что это награда говорит, о том, как надо поступать в различных ситуациях, как относиться к вопросам жизни и смерти в таких условиях.

«Я хочу поблагодарить наших военнослужащих, тех, кто уже делом доказали глубину, масштаб своей души, сердца. Вы, вне зависимости от возраста и жизненного опыта, должны быть самыми сильными, потому что по вам мы будем настраивать наши основные инструменты — государственное управление, образование, ценности и всё остальное», — сказал глава региона.

Исропил Дзангиев подчеркнул, что очень горд, потому что этот орден символизирует служение своей Родине.

«Я хотел бы еще больше таких наград получить. Это заряд на всю жизнь. Хотел бы многим людям сказать, что воевать за Родину должен каждый, это азы мужика. Если что-то случится, он должен защищать, отстаивать себя, свой народ. Для меня это символ того, что я служу Родине, и буду служить, пока не умру. Орден Мужества — это символ любви к Родине», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года стало известно о бесстрашии Алексея Лиханова из с. Ундино-Поселье: во время боя он спас нескольких бойцов, оказал им помощь и отправил в полевой госпиталь. После его самого ранило и отбросило ударной волной в сторону от поля боя. Он сам оказал себе первую помощь, укрылся от врагов в канаве, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии.

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